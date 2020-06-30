В Татарстане не выявлено заболевших среди таксистов

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В Татарстане нет случаев заболевания таксистов коронавирусной инфекцией. На вопрос об этом «Реальному времени» ответила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



По словам спикера, учет заболевших ведется по всем возрастам и контингентам. Случаи заболевания среди таксистов не выявлены. В ведомстве также отметили, что организациям частного извоза даны предписания в части проведения профилактических мероприятий.

«Всем организациям частного извоза выданы предписания в части проведения дезинфекционных мероприятий — протирание ручек, химчистка», — ответила Авдонина.

Ранее Авдонина рассказала, что у 38% заболевших не смогли определить путь заражения.

