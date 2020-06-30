Казанский вертолетный завод доставил Ми-8 на Камчатку

Казанский вертолетный завод (КВЗ) передал заказчику вертолет Ми-8МТВ-1. Винтокрылая машина совершила перелет из столицы Татарстана на Камчатку.

Заказчиком выступил Озерновский рыбоконсервный завод №55, передает пресс-служба «Ростеха» (КВЗ входит в холдинг «Вертолеты России», который, в свою очередь, входит в госкорпорацию «Ростех»). Вертолет предприятию необходим для перевозки пассажиров и грузов до труднодоступных объектов.

Доставку машины до места назначения выполнил экипаж летно-испытательного комплекса КВЗ.

Ми-8МТВ-1 вылетел с аэродрома КВЗ 10 июня и приземлился в конечном пункте маршрута 23 июня. За это время он совершил 11 промежуточных посадок. В воздухе вертолет провел 43 летных часа, за это время он преодолел 8 350 км.

«Нередко приходилось обходить грозовые фронты. В пути заставал и дождь, и град, и снег», — рассказал командир экипажа Владислав Перепелкин.