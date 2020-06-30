В Кремле ответили на предложение Кадырова оставить Путина президентом пожизненно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, предложившего продлить президентские полномочия Владимира Путина пожизненно.

Представитель Кремля заявил, что пожизненное президентство не предусмотрено Конституцией РФ, передают «Ведомости».

Ранее Кадыров на заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом заявил, что Владимир Путин должен оставаться главой государства и после 2036 года.

«Сегодня кто может его заменить? Нету такого политического лидера в мировом масштабе. Мы должны гордиться этим», — заключил глава Чечни.