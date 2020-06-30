Кадыров призвал избрать Путина «пожизненным президентом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Такое заявление было сделано в ходе совещания с местными властями.

«Я всегда говорю: мы должны избирать Владимира Путина пожизненно президентом. Сегодня кто может заменить его? Нет такого политического лидера в мировом масштабе», — говорится в видео, опубликованном в телеграм-канале Кадырова.

Также глава Чечни отметил, что все предлагаемые поправки в Конституцию касаются «усиления государственных позиций», а значит, каждому россиянину стоит прийти и проголосовать.

«Это не делается ради изменений, это — ради усиления государственной позиции, чтобы сохранить государство», — заметил политик.

Сегодня президент России Владимир Путин обратился к россиянам и призвал всех граждан проголосовать по поправкам к Конституции, отметив важность каждого голоса.

