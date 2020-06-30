В Татарстане семье требуется более 8 лет, чтобы накопить на квартиру

Татарстан не вошел в число регионов с наиболее доступным жильем. Согласно подсчетам экспертов, семье со средним достатком требуется 8,4 года, чтобы накопить на квартиру.

Исследование «РИА Рейтинг» показало, что средняя цена на квартиру площадью 60 кв. м в республике составляет 4,2 млн рублей.

Таким образом, Татарстан занял 62-е место в рейтинге регионов по доступности жилья.

При этом ситуация в республике улучшается, поскольку на начало 2019 года средней семье требовалось 8,8 года для аккумуляции необходимой на покупку квартиры суммы.

Лидером рейтинга является Магаданская область, где на такую же квартиру семье необходимо копить только 1,6 года. Это можно объяснить низкими ценами на жилье и высокими доходами населения.

В самом низу списка оказался Севастополь, где для тех же целей семье со средним достатком нужно копить деньги на протяжении 15,5 года.

Ранее сообщалось, что жилье в новостройках Казани подорожало на 8,5%. Средняя стоимость одного «квадрата» выросла до 79 711 рублей.