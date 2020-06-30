В Казани подорожало жилье в новостройках почти на 8,5%

Фото: Максим Платонов

По итогам второго квартала 2020 года средняя цена квадратного метра жилья в новых домах в Казани составила 79 711 рублей. Это на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Самые дорогие квартиры в новостройках находятся в Москве, где один кв. м стоит в среднем 187 071 рубль. Далее идут Сочи (120 456 рублей) и Санкт-Петербург (118 414 рублей). Четвертой идет Казань, пятерку замкнул Севастополь (120 456 рублей).

По России средняя цена кв. м жилья в новых домах повысилась на 13%, до 87 616 рублей.

Ранее аналитическая служба «Авито Недвижимости» констатировала, что спрос на услуги ремонта и строительства в мае 2020-го достиг пятилетнего максимума. Люди делают ремонт в домах и квартирах, обустраивают дачи.