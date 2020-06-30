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В Челнах продаются принадлежавшие Эрику Гафарову заведения

17:26, 30.06.2020
В Челнах продаются принадлежавшие Эрику Гафарову заведения
Фото: google.com/maps / скриншот

В Набережных Челнах выставили на продажу ресторан Sky Lounge, кафе Privat Cafe и VIP cinema. Эти заведения владелец оценивает в 6,6 млн рублей.

Согласно объявлению, активы расположены в одном здании и занимают два этажа. Общая площадь помещений составляет 360 кв. метров.

Ранее все три заведения принадлежали местному бизнесмену Эрику Гафарову, уточняет chelny-biz.ru. Год назад стало известно, что объекты выкупил другой предприниматель.

Сам Гафаров сейчас находится в розыске и подозревается в мошенничестве, созданный им фонд «Гафаров и партнеры» имеет признаки финансовой пирамиды.

НедвижимостьБизнесУслуги Татарстан
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