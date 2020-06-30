Пользователи массово начали отписываться от «Инстаграма» Загитовой после поста о голосовании

Фото: скриншот YouTube

Более 1300 человек отписались от аккаунта олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за последние сутки.

Замеры были произведены после публикации фигуристкой поста, где она призывает граждан России идти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

На вечер 29 июня у профиля Загитовой было около 784 200 подписчиков. Сейчас цифра стала меньше на 1336 человек (782 795), сообщает Sports.ru.

Фигуристка опубликовала свой пост во вторник утром. На данный момент под публикацией свыше 38 тысяч лайков при среднем количестве отметок на других постах спортсменки более 80 тысяч.

Напомним, ранее Загитова поблагодарила страну и президента Владимира Путина за создаваемые для нее условия, а также призвала жителей России сходить на голосование.