Загитова поблагодарила Путина и призвала всех сходить на голосование по поправкам в Конституцию

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала пост с призывом сходить на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

18-летняя фигуристка в этом году впервые сходила на выборы.

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» — написала она.

Загитова поблагодарила страну, Удмуртию и президента России Владимира Путина за те возможности, которые они ей предоставили на пути к становлению выдающейся спортсменкой.

«Я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу!» — считает Загитова.

Поэтому фигуристка уверена, что каждый житель России должен принять участие в голосовании по поправкам в Конституции РФ, чтобы решить судьбу страны.

«Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!» — написала Загитова.

При этом фигуристка закрыла комментарии к данному посту о голосовании.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры, но уже в конце января возобновила тренировки на льду. Федерация фигурного катания России не стала исключать ее из состава сборной страны и оставила в списке на следующий сезон.

На время приостановки своей карьеры Загитова выступала в ледовом шоу Татьяны Навки, которая является женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.