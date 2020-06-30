Экс-игрок «Ак Барса» Архипов покинул «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе трех хоккеистов.

Контракты были расторгнуты с вратарем Дмитрием Шикиным, нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым.

Отметим, что Архипов начинал свою профессиональную карьеру в Казани. Нападающий был обменян из «Ак Барса» в «Сочи» на форварда Павла Падакина в сезоне-2018/19. Всего за сочинцев Архипов провел 100 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков.