Экс-игрок «Ак Барса» Архипов покинул «Сочи»
Хоккейный клуб «Сочи» на своем официальном сайте объявил об уходе трех хоккеистов.
Контракты были расторгнуты с вратарем Дмитрием Шикиным, нападающими Дмитрием Архиповым и Никитой Выглазовым.
Отметим, что Архипов начинал свою профессиональную карьеру в Казани. Нападающий был обменян из «Ак Барса» в «Сочи» на форварда Павла Падакина в сезоне-2018/19. Всего за сочинцев Архипов провел 100 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков.СпортХоккей Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым