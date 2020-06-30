В Татарстане запустили челлендж Timerlady

В Татарстане запустили челлендж, получивший название Timerlady, что в переводе означает железная женщина.

Всего запланировано три челленджа, каждый из которых длится по 10 дней. По замыслу организаторов, программа направлена на формирование у населения полезных привычек здорового образа жизни.

По условиям челленджа, участникам придется выполнять упражнения по общефизической подготовке, бегать, приседать и делать отжимания.

В нем могут участвовать все, но сертификаты на онлайн-марафон и фирменные футболки будут разыграны лишь среди участниц челленджа.