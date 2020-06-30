«Ситуация с коронавирусом заставила задуматься — что еще есть в Татарстане?»

Турпоток в Татарстане восстановился на 25—30%

Турпоток в Татарстане после снятия ограничений восстановился примерно на треть. Об этом сегодня во время онлайн-эфира сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«С 5 июня, после того как было принято решение о снятии ограничительных мер, особенно по отношению к приезжающим из других регионов, турпоток начал потихоньку восстанавливаться. Но это не значит, что стало так, как было раньше, и мы снова увидим город, полный туристов. Пока это не так. Туристический поток восстанавливается очень медленно. На сегодняшний день мы имеем порядка 25%, максимум 30% от того туристического потока, который был в это же время в 2019 году. Примерно одна треть», — сказал Иванов.

В апреле и мае турпоток в республику отсутствовал. А это значит, что гостиницы, туристические компании и другие представители индустрии гостеприимства были в простое.

При этом, как отметил Иванов, Татарстан был одним из первых регионов России, который снял практически все ограничения для прибывающих туристов.

«У нас никогда не останавливали работу гостиницы, начали работать музеи, было разрешено принимать туристические группы. Кроме этого, открылись летние веранды, магазины», — перечислил он.

Наконец, с 29 июня в Татарстане разрешили межмуниципальные перевозки для тургрупп. Туристов из Казани теперь можно организованно вывозить в другие районы: например, в Свияжск, Болгар или Чистополь.

«С 5 июня мы увидели существенный прирост турпотока. По сравнению с нулем любой прирост покажется существенным», — грустно пошутил Иванов.

Первыми после снятия ограничений в Татарстан приехали жители Приволжского округа, те, кто живет в пределах 5—7 часов езды на машине. Позже в Татарстан вернулись туристы из Москвы и Петербурга.

Что еще посмотреть в Татарстане?

«Ситуация с коронавирусом заставила задуматься — что еще есть в Татарстане? Что люди могут посмотреть, не выезжая за пределы республики?» — задался вопросами Иванов.

В Татарстане есть известные туристические центры — Елабуга, остров-град Свияжск, Великий Болгар, Тетюши, Чистополь, но путешествовать можно не только по этим местам. Так, появилась программа «1001 удовольствие за выходные». Этот туристический продукт по большей части рассчитан на жителей Татарстана, которые могут отправиться в поездку на субботу и воскресенье. Госкомитет по туризму сформировал восемь маршрутов по цене 2200 рублей с человека. В эту стоимость входят ночевка, завтрак, два обеда и две экскурсии.

Кроме очевидно напрашивавшихся Великого Болгара, Елабуги и Чистополя, в программу вошли Камское Устье, Рыбная Слобода, Мамадыш, Кукмор и Богатые Сабы. По словам главы Госкомитета по туризму, в работе еще два маршрута, но интригу сохранил и их не назвал.

«Да, все слышали про Кукмор, Мамадыш или Сабы, но я уверен, что большинство татарстанцев там никогда не бывали. К примеру, в Кукморе есть завод металлопосуды. Мне всегда было интересно, почему он находится именно в Кукморе? Оказалось, что там в свое время были медные рудники, там добывали медь, и там уже 300 лет назад было производство медной посуды. Эти традиции в Кукморе сохранили», — объяснил Иванов.

В Кукморе туристов ждет поездка на этот завод, а еще можно будет посмотреть, как делаются валенки.

Иванова спросили, действительно ли уже безопасно можно ездить по Татарстану. На что он ответил, что путешествовать не только можно, но и нужно. Перемещаться по республике жители могут безо всяких ограничений. «За время самоизоляции у людей сформировался страх куда-то поехать, нам придется этот страх перебарывать», — отметил он.

Сервис и цена/качество

Один из пользователей во время эфира обратил внимание на то, что в поездках по России сервис всегда портит впечатление. И, например, в Турции за те же деньги можно получить лучшее обслуживание.



Иванов согласился, что в чем-то туристическая отрасль страны отстает от стандартов сервиса. Но, по его словам, недостаток стандартов можно заменить искренним отношением к гостю.

«Сегодня в Татарстане каких-то провалов в сервисе нет. В республике уровень сервиса соответствует или превосходит ту цену, которую за него платит турист», — подчеркнул чиновник.

Лилия Ахкиямова