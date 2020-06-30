В Татарстане отклонили ходатайство инициативной группы о референдуме по МСЗ

ЦИК Татарстана сегодня на заседании единогласно отклонил ходатайство инициативной группы по референдуму о месте строительства завода по термическому обезвреживанию отходов (ЗТО). Предлагалось вынести на референдум два вопроса: согласно ли население Татарстана с местом размещения завода по термическому обезвреживанию отходов мощностью 550 тысяч тонн в год на территории площадью 11,3 га в Зеленодольском районе и согласно ли оно с тем, что решение следует принимать с учетом мнения населения республики.



Ходатайство группы из 22 человек ЦИК получил 16 июня. Им отказали из-за нюансов оформления протокола заседания инициативной группы, приложенного к ходатайству: в оформлении документов ЦИК усмотрел несоответствие требованиям статьи 12 закона РТ «О референдуме Республики Татарстан».

В начале июня власти Зеленодольского муниципального района выдали разрешение на строительство завода по термическому обезвреживанию отходов. Подрядчиком строительства завода в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей. Пуск татарстанского мусоросжигательного завода запланирован на лето 2022-го — конец 2023 года. Подробнее — читайте в материале «Реального времени».