На старте суда в Казани защита экс-лидера справороссов заявила 6 ходатайств

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани состоялось первое, предварительное слушание по уголовному делу депутата Гордумы, бывшего лидера татарстанского отделения «Справедливая Россия» Рушании Бильгильдеевой.



На суд обвиняемая пришла в сопровождении своего адвоката Мидхата Курманова. Ее московская защитница от партии «Справедливая Россия» Лариса Данилюк пока не представила суду ордер на участие в этом деле.

Курманов заявил на заседании шесть ходатайств, требуя возврата дела прокурору и прекращения уголовного преследования своей клиентки за отсутствием состава преступления. По словам защитника, по делу даже не была проведена бухгалтерская экспертиза — в отсутствие нужной документации.

Интересы потерпевших из четырех коттеджных поселков в процессе будет представлять адвокат Игорь Турушев. В разговоре с «Реальным временем» он назвал ходатайства оппонентов надуманными и лишенными правовой почвы.

Решения по этим ходатайствам суд может вынести уже завтра.

Напомним, Бильгильдееву обвиняют в мошенническом хищении 37 млн рублей по 133 эпизодам. Большая часть из них связана с реализацией участков в пригороде Казани начиная с 2012 года. Часть потерпевших которых до сих пор ждут прокладки и подключения оплаченных коммуникаций для газа и воды, а часть так и не смогли зарегистрировать право на «свой» участок. Обвиняемая настаивает, что обмана не было, и считает свое дело политическим заказом.

10 фактов дела Бильгильдеевой, включая покупку подставного учредителя за 5 тысяч рублей и истории потерпевших родных журналиста «Независимой газеты» — в материале «Реального времени».