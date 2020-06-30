Роспотребнадзор Татарстана не выявил нарушений в работе летних веранд

Роспотребнадзор Татарстана не выявил нарушений в работе летних веранд. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По словам спикера, кафе ответственно подошли к предписанным мерам профилактики.

«Те, кто открылся, открылись с пониманием того, что надо соблюдать меры профилактики. Нарушений по открывшимся верандам мы не видим», — прокомментировала Авдонина.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работают 220 летних веранд заведений общепита. При этом четыре летних кафе в Набережных Челнах не прошли проверку Роспотребнадзора.

