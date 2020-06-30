Количество продавцов из Казани на AliExpress Россия в период самоизоляции выросло на 136%

Фото: пресс-служба AliExpress Россия

В период самоизоляции, с марта по май, количество продавцов из Казани на онлайн-площадке AliExpress Россия выросло на 136%, говорится в совместном исследовании интернет-магазина и агентства ResearchMe.

Сейчас на маркетплейсе присутствуют 130 продавцов из столицы Татарстана. Они работают в следующих категориях: автозапчасти, товары для дома и сада, инструменты и мебель.

В июне онлайн-продажи на площадке AliExpress Россия в Казани выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики составили топ категорий товаров, в которых чаще всего делались покупки. В нем оказались: смартфоны и аксессуары, товары для дома, ТВ, платья, наушники, ноутбуки, футболки и рубашки, бортовые компьютеры для авто, инструменты и сумки.

Казанцы стали покупать больше ТВ и одежды, инструментов для дома по сравнению с прошлым годом. Бестселлерами стали смартфоны Xiaomi Redmi 7A, женские кроп-топы, мужские браслеты, смартфоны Honor 10i, гель-лаки, наборы надувных шаров, USB-накопители, массажеры для тела, женские браслеты и магнитные детские конструкторы.

Самой необычной покупкой, сделанной в Казани, стал аппарат для сварки ювелирных изделий за 3000$ (около 209 тыс. рублей), сообщили «Реальному времени» в пресс-службе AliExpress Россия.

В мае трансграничные продажи AliExpress выросли на 26% по сравнению с апрелем. Большая летняя распродажа привлекла 3 миллиона человек.

