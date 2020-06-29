AliExpress: в мае трансграничные продажи выросли на 26% по сравнению с апрелем

В мае трансграничные продажи AliExpress выросли на 26% по сравнению с апрелем. Об этом сообщил «Реальному времени» директор по связям с государственными органами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев.

На данный момент в России онлайн-торговля занимает 6% от общего оборота ретейла. В Китае это 20—23%, в Южной Корее — 25%, в США — 15%, в Европе — 10—15%.

По словам Лебедева, проходит большая летняя распродажа «618». В этом году она привлекла 3 миллиона человек, показав рост общего оборота на 60% и локальных продаж в 3 раза к аналогичной распродаже прошлого года. Самой необычной, но практичной покупкой в Казани стал аппарат для сварки ювелирных изделий.

В среднем срок доставки посылок почтой из Китая составляет от 15 дней, курьерской службой — от 7 дней.

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