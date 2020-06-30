Роспотребнадзор РТ: у 38% заболевших коронавирусом в Татарстане не установлен путь передачи вируса

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В Татарстане у 38% заболевших коронавирусной инфекцией не установлен путь передачи вируса. Такие данные озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По данным Роспотребнадзора РТ, за сутки провели 3 844 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего за период пандемии было проведено 294 тысячи тестов.

Также на сегодня в Центр гигиены и эпидемиологии привезли 2 504 сыворотки крови. Ожидается доставка 366 проб с дальних территорий, они приедут сегодня вечером.

Темп прироста заболевших за предыдущую и последнюю составляет 0,9%. За последнюю неделю зарегистрировано шесть завозных случаев (всего 254). У 38% заболевших не установлен путь передачи вируса.



Среди пациентов более половины (51%) являются рабочими и служащими. Доля пенсионеров составляет 23%, детей — 5,2% из числа заболевших. Доля пациентов в возрасте больше 65 лет составляет 16% (743 заболевших)

Роспотребнадзором РТ было выявлено 1 556 бессимптомных носителей (34%). Внебольничной пневмонией коронавирусной этиологии болеют 27% пациентов, тяжелая форма у 79 человек (1,7%). На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены 69 пациентов.

Также было выявлено 93 новых очага, из них 85 — с единичными случаями заболевания, 277 контактов с заболевшими. В трудовых коллективах выявлено 74 очага.



Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как контролируется соблюдение режима самоизоляции пожилыми гражданами.

