Полиция проверяла заявления избитых жен Башарова, но в уголовных делах отказала

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Полиция проверяла жалобы на избиение от жен Марата Башарова, но уголовные дела заводить не стала. О проверках говорится в ответе первого замглавы МВД Александра Горового на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

По данным «РИА Новости», в полиции отказали в возбуждении уголовных дел после проведенных проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года.

Оксана Пушкина прокомментировала ответ из МВД, что пока в России не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия, обращения в органы так и будут оставаться без должной реакции. Не выявила нарушений и прокуратура.

Напомним, что после того как Башаров публично признался в насилии в семье, в Сети появилась петиция с требованием лишить его звания заслуженного артиста РТ и Государственной премии РФ. Она собрала почти 80 тыс. подписей. В мае бывшая жена Башарова Елизавета Шевыркова, заявила, что Башаров избивал ее на третьем месяце беременности. Сам Башаров уверен, что его не лишат званий и премии.

