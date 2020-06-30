Светлов: «Ак Барс» остается главным претендентом на победу в КХЛ»

Бывший тренер «Адмирала» Сергей Светлов назвал казанский «Ак Барс» в числе главных претендентов на победу в КХЛ в следующем сезоне.

«Армейским клубам, которые в последние годы были главными претендентами на Кубок Гагарина, пришлось резко сокращать платежную ведомость. Третьим фаворитом год назад был «Ак Барс». В отличие от СКА и ЦСКА, нынешним летом Казань не понесла больших потерь. Для меня на Востоке «Ак Барс» остается главным претендентом на победу», — считает Светлов.

Эксперт также полагает, что у конкурентов «Ак Барса» по Восточной конференции могут возникнуть сложности с приездом их иностранных тренеров в Россию. Это обстоятельство, по мнению Светлова, может повлиять на подготовку команд к сезону.

«Скоро открываются лагеря, но границы пока закрыты, а значит, у иностранной бригады могут возникнуть проблемы. Как, кстати, у конкурентов «Ак Барса» в борьбе за титул на Востоке — «Авангарда» и «Салавата Юлаева», — сказал Светлов.

В минувшем сезоне «Ак Барс» под руководством Квартальнова выиграл Восточную конференцию КХЛ. В первом раунде плей-офф казанцы в четырех матчах прошли нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), а в полуфинале должны были встретиться с уфимским «Салаватом Юлаевым». Но из-за угрозы распространения коронавируса розыгрыш Кубка Гагарина был завершен досрочно.

В межсезонье команда рассталась с несколькими хоккеистами, в том числе с защитником Ессе Виртаненом и нападающими Мэттом Фрэттиным, Олегом Ли и Эмилем Галимовым. Последний из списка перешел в питерский СКА.

Подробнее о работе казанской команды на трансферном рынке можно почитать в материале «Реального времени».