Чаще всего россияне оставляют чаевые курьерам

Почти 71% россиян оставляет чаевые специалистам, оказывающим бытовые услуги. Такие данные привели аналитики сервиса услуг YouDo.

Выяснилось, что 45% опрошенных оставляют 50—100 рублей чаевых специалистам сферы бытовых услуг — мастерам по ремонту, парикмахерам и маникюристам, сантехникам, электрикам, курьерам. До 200 рублей на чай оставляют 35% россиян. Более 200 — 11% опрошенных.

Чаще всего чаевые получают курьеры (65%), парикмахеры и барберы (50%). Затем в списке идут мастера по маникюру и педикюру (33%), сантехники (25%) и электрики (22%).

При этом 25% респондентов уверяет, что оставляет чаевые всегда, независимо от суммы. 46% делают это от случая к случаю, 29% — никогда, сообщает RT. Большинство опрошенных (65%) оставляют чаевые курьера.

Ранее выяснилось, что в России стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах.

