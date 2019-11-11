В России стали оставлять больше чаевых в барах и ресторанах

30% россиян на вопрос «Кому вы в последний раз оставляли чаевые?» назвали барменов и официантов. Еще 19% дают вознаграждение водителям такси, и 18% принципиально не оставляют чаевых, говорится в результатах опроса Superjob, проведенного среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян 7—8 ноября.

В 2019 году самые большие чаевые россияне оставляют в отелях — 250 рублей. По сравнению с 2016 годом эта сумма снизилась на 53 рубля. В ресторанах «на чай» оставляют около 215 рублей (в 2016 году — 165 рублей), в парикмахерских — 120 рублей (в 2016 году — 123 рубля), курьерам — 100 рублей (в 2016 году — 115 рублей), таксистам — 70 рублей (в 2016 году — 77 рублей).

Напомним, в мае прошлого года Вахитовский районный суд Казани признал незаконным взимание платы за обслуживание в кафе. Отмечается, что обслуживание потребителей является прямой обязанностью сотрудников общепита и платить за это должен работодатель.