Нижегородское предприятие «Ростеха» начало выпуск мини-обеззараживателей

Нижегородское НПП «Салют» (входит в «Ростех») на фоне пандемии коронавируса запустило в производство портативные обеззараживатели, использующие ультрафиолет. Предполагается, что мини-станции смогут обрабатывать любые поверхности.

«УФ-обеззараживатели были разработаны и запущены в производство в кратчайшие сроки на фоне сложной эпидемиологической обстановки. В устройствах применяется электронно-компонентная база собственного производства», — приводит пресс-служба «Ростеха» слова индустриального директора радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергея Сахненко.

Пока небольшой кубик с диодной ультрафиолетовой лампочкой работает только через провод, подсоединяемый к USB-порту. В дальнейшем предприятие получит аккумуляторные батареи.

Оптовая цена устройств в проводном и беспроводном исполнении составит 1 300 и 3 500 рублей соответственно.

Напомним, ранее стал «Ростех» отзывать из больниц аппараты ИВЛ «Авента М», которые выпускал Уральский приборостроительный завод. Возможно именно такие аппараты стали причиной минимум двух пожаров в «ковидных» отделениях больниц.