Картины из коллекции музея ИЗО Татарстана выставят в Третьяковской галерее

Выставка картин из коллекции ГМИИ РТ в Третьяковской галерее запланирована на осень. Она пройдет с 18 августа по 1 ноября.

Экспозиция будет являть собой подборку произведений художников начала XX века, хранящихся в казанском ИЗО-музее, напомнил заместитель министра культуры РФ Владимир Осинцев на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия ТАССР.

Выставка получила название «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан», отмечается на сайте Минкультуры РТ. Экспозиция явит посетителям картины таких мастеров, как Николай Рерих, Василий Кандинский, Константин Богаевский, Александр Головин, Наталия Гончарова и других.

Еще в марте «Реальное время» писало, что за транспортировку картин на эту выставку министерство культуры республики готово заплатить 3,2 млн рублей.