Минкультуры Татарстана за транспортировку картин Кандинского, Рериха и Бурлюка заплатит 3,2 млн рублей

Татарстанский музей изобразительных искусств (ГМИИ РТ) готовится провести выставку своей коллекции картин русского авангарда в Третьяковской галерее. Минкульт РТ готов заплатить за транспортировку 3,2 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие принимаются с 17 по 25 марта. Сам аукцион назначен на 26 марта.

Из документации следует, что среди этих картин работы Василия Кандинского, Николая Рериха, Давида Бурлюка и других художников. Сама выставка будет называться «Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан».