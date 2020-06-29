«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Руководитель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев подал в Центризбирком республики документы на выдвижение в кандидаты в президенты РТ.

В ближайшее время он откроет счет для своего избирательного фонда, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что Михеев официально возглавил отделение СР совсем недавно. Региональная конференция, на которой его утвердили, прошла в конце мая. На этом посту действующий депутат Госсовета РТ и бизнесмен сменил Рушанию Бильгильдееву, которая ушла с этой должности в феврале.