«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана
Руководитель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев подал в Центризбирком республики документы на выдвижение в кандидаты в президенты РТ.
В ближайшее время он откроет счет для своего избирательного фонда, сообщает пресс-служба партии.
Напомним, что Михеев официально возглавил отделение СР совсем недавно. Региональная конференция, на которой его утвердили, прошла в конце мая. На этом посту действующий депутат Госсовета РТ и бизнесмен сменил Рушанию Бильгильдееву, которая ушла с этой должности в феврале.ОбществоВласть Татарстан
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