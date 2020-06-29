Новости общества

21:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана

20:43, 29.06.2020
«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата в президенты Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Руководитель татарстанского отделения партии «Справедливая Россия» Альмир Михеев подал в Центризбирком республики документы на выдвижение в кандидаты в президенты РТ.

В ближайшее время он откроет счет для своего избирательного фонда, сообщает пресс-служба партии.

Напомним, что Михеев официально возглавил отделение СР совсем недавно. Региональная конференция, на которой его утвердили, прошла в конце мая. На этом посту действующий депутат Госсовета РТ и бизнесмен сменил Рушанию Бильгильдееву, которая ушла с этой должности в феврале.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем