На этой неделе в Татарстане потеплеет до +31 градуса

В Татарстане с середины недели наступит жара, следует из прогноза Гидрометцентра РТ.

Сейчас республика находится в тыловой части циклона в холодной воздушной массе и под влиянием северных воздушных потоков. Поэтому температура сегодня днем не превысила +19 градусов. Синоптики также предупредили о кратковременном дожде вечером.

В среду, 1 июля, воздушные потоки сменятся южными, температура воздуха повысится до +19... +24 градусов. В четверг, 2 июля, Татарстан окажется в зоне влияния атмосферных фронтов далекого северного циклона, и воздух прогреется до +21... +26 градусов.



3 и 4 июля в Татарстане погода будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона и атмосферных фронтов. Прогнозируются грозы, но при этом сильно потеплеет — ночью до +12... +17 градусов, в дневные часы до +26... +31 градуса.

Ранее в КФУ рассказали, что температура воздуха в июле будет в пределах нормы. В целом летом в Татарстане будет переменчивая погода с температурными перепадами.

