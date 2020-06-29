В Роспотребнадзоре рассказали, когда в Татарстане откроют кинотеатры

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала возможность открытия кинотеатров в России.

По ее словам, это развлекательный объект с массовым посещением людей, и он приравнивается к другим таким же объектам — аквапаркам, ТЦ.

«Поэтому рассмотрение вопроса их открытия будет только на третьем этапе. Вопрос об этом будет рассмотрен после того, как будут достигнуты показатели, позволяющие перейти на третий этап, — это будет понятно только после 10 июля. Сейчас мы находимся на втором этапе и пока будем жить в этих условиях», — сказала Авдонина.

С 15 июля в России откроются кинотеатры. В конце мая Роспотребнадзор приготовил предложения по безопасной работе кинотеатров совместно с Минкультуры РФ. В рекомендациях предлагается обеспечить соблюдение дистанции между посетителями, минимизацию контактов, ношение масок и интервалы между сеансами.