Роспотребнадзор РФ не планирует проверять соблюдение рекомендации в кинотеатрах

Роспотребнадзор РФ не планирует проверять, как соблюдаются рекомендации ведомства в кинотеатрах и наказывать кого-либо за нарушения.

По словам главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой в эфире телеканала «Россия 1", это всего лишь рекомендации людям, как обезопасить себя при походе в кино.

Ведомство приготовило предложения по безопасной работе кинотеатров совместно с Минкультуры РФ. В рекомендациях предлагается обеспечить соблюдение дистанции между посетителями, минимизация контактов, ношение масок и интервалы между сеансами, передает «РИА Новости».

На этой неделе Министерство культуры РФ поддержало инициативу запустить в Казани, Москве и Питере автомобильные кинотеатры. Такой формат кинопоказа стал популярен в Европе во время пандемии коронавируса.