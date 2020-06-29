В Роспотребнадзоре Татарстана не стали давать прогноз об открытии школ в сентябре

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что пока рано давать прогноз по открытию школ в сентябре.



«В соответствии с методическими рекомендациями, на втором этапе возможно частичное разрешение на работу некоторых объектов образования: летних оздоровительных лагерей, кружков, секций и т. д. Также вы знаете, что проводится ЕГЭ. А в части возобновления работы школ в сентябре, думаю, что осторожные недолгосрочные прогнозы давать сложно. Это будет решение Минпросвещения РФ, с учетом рекомендаций федерального Роспотребнадзора. Давайте двигаться последовательно и смотреть, как будет развиваться ситуация к третьему этапу и к сентябрю», — заявила она.

Сегодня стартует основная волна ЕГЭ. В Татарстане только 400 из 17054 выпускников этого года отказались от сдачи ЕГЭ.

