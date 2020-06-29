Минниханов: «Благородная миссия Специальной Олимпиады в полной мере отражает главные принципы Татарстана»

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал победу заявки Казани в конкурсе на проведение Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года.

«Спорт не знает границ, и проведение зимних Специальных Олимпийских игр — яркое тому подтверждение. Благородная миссия, которую несут организаторы, в полной мере отражает и главные принципы Татарстана — это равные возможности для каждого.

Республика всегда с высокой ответственностью подходит к организации мероприятий, которые нам доверили, и хочу заверить, что Всемирные зимние Специальные Олимпийские игры в 2022 году не станут исключением», — заявил пресс-службе оргкомитета президент Татарстана Рустам Минниханов.

Казань выбрана в качестве организатора Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр 2022 года. Ожидается, что на Игры приедут свыше 2 тысяч участников из 108 городов мира. Кроме них, в Казань съедутся около 3 тысяч волонтеров и 4 тысячи почетных гостей и членов их семей.

Всего в рамках проведения Специальных Олимпийских игр — 2022 состоятся соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

Сроки проведения Специальной Олимпиады в столице Татарстана станут известны чуть позже.