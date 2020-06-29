Центр занятости назвал самых востребованных специалистов в Казани

Центр занятости населения Казани составил топ наиболее востребованных специалистов. В основном это работники в сфере производства, строительства, транспорта, здравоохранения, образования и науки, сообщила и. о. директора Гульнара Филиппова.

Так, в Казани требуется 667 каменщиков, 506 штукатуров, 448 полицейских, 399 инженеров и 363 арматурщика. Далее в списке идут маляры (345), механики (319) и водители троллейбуса (309).

По словам Филипповой, в Казани зарегистрировано 26,3 тыс. безработных, на текущий момент это 4,1% от численности работающих.

