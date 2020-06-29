Вайсфельд о Воробьеве: «Быть центром второго звена в «Салавате» — это очень серьезно»

Бывший рефери и генеральный менеджер «Салавата Юлаева», а ныне эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал возможное возвращение нападающего Михаила Воробьева из НХЛ в уфимский клуб.



По его мнению, хоккеист мог стать важным игроком команды еще в 2017 году. Вайсфельд считает, что Воробьев поторопился с отъездом в Северную Америку.

«Воробьев очень удачно выступил на молодежном чемпионате мира в 2017-м. И в следующем сезоне фактически гарантированно стал бы вторым «центром» в «Салавате». Думаю, что в плане роста это дало бы ему намного больше, чем его первый год в Северной Америке.

Ведь почему молодые игроки улетают за океан? Потому что в России у них порой нет возможности прогрессировать — их, допустим, не ставят в состав клуба КХЛ. А тут Воробьеву все само шло в руки. Быть центром второго звена в Уфе — это очень серьезно. Это и много игрового времени, и возможность выходить в большинстве с Линусом Умарком. Миша тогда отверг очень хороший вариант», — сказал Вайсфельд.

Напомним, 23-летний хоккеист является воспитанником уфимского хоккея. До отъезда в НХЛ Воробьев выступал за «Салават Юлаев», за который сыграл 72 матча и набрал 14 (5+9) очков. Последние три сезона хоккеист провел в системе «Филадельфии», проведя в НХЛ 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Сам хоккеист ранее опроверг все слухи о ведении переговоров с «Салаватом Юлаевым», но похоже вскоре он подпишет контракт с уфимским клубом.