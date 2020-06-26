СМИ: «Салават Юлаев» подписал трехлетний контракт с Воробьевым

Нападающий системы клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Михаил Воробьев подписал трехлетний контракт с «Салаватом Юлаевым».

По данным источника, о переходе будет объявлено после 1 июля.

Ожидается, что зарплата хоккеиста составит 40 миллионов рублей за сезон без учета бонусов.

Напомним, 23-летний хоккеист является воспитанником уфимского хоккея. До отъезда в НХЛ Воробьев выступал за «Салават Юлаев», за который сыграл 72 матча и набрал 14 (5+9) очков. Последние три сезона хоккеист провел в системе «Филадельфии», проведя в НХЛ 35 матчей, в которых набрал 5 (2+3) очков.

Сам хоккеист ранее опроверг все слухи о ведении переговоров с «Салаватом Юлаевым».