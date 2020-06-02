Воробьев опроверг слухи о своем переходе в «Салават Юлаев»

Нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Михаил Воробьев прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в «Салават Юлаев» в нынешнее межсезонье.

«Никак не могу это прокомментировать. У меня есть действующий контракт. Не знаю, как продолжится сезон в НХЛ. Если его возобновят, то я физически не смогу здесь выступать, потому что сезон будет закончен перед новым годом. Не знаю, кто пускает такие слухи о переходе», — сказал Воробьев в прямом эфире в «Инстаграме» телеканала БСТ.

При этом сам хоккеист заявил, что ему уже поступали предложения от других клубов и не исключает своего возвращения в КХЛ после окончания сезона. Но с «Салаватом Юлаевым» на тему контракта Воробьев не общался.

Напомним, 23-летний хоккеист является воспитанником уфимского хоккея. До отъезда в НХЛ Воробьев выступал за «Салават Юлаев», за который сыграл 72 матча и набрал 14 (5+9) очков.