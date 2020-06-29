В Казани полностью остановили свою деятельность два отеля и 11 хостелов

Фото: Максим Платонов

Трудно оценить все масштабы бедствия от пандемии, нет полной статистики процента сокращения численности организаций в сфере турбизнеса. На сегодня этот показатель достиг уже 30%, отметила во время оперштаба директор МКУ «Комитет по развитию туризма Казани» Дарья Санникова.

Многие сотрудники отрасли продолжают оставаться в административных отпусках. По прогнозам специалистов, процент потери кадров еще увеличится. Например, штат ГРК «Корстон» сократился на 22%.

По данным туркомпаний, спрос на выездной туризм упал на 60% и на въездной — на 40%. Средняя загрузка средств размещения составляла в прошлом году 64%, в текущем году — 15,8%. Номерной фонд Казани уменьшается, полностью остановили свою деятельность два отеля и 11 хостелов. Остаются закрытыми крупные гостиницы, такие как «Казань Палас Тасиго».

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина ранее рассказала, что некоторые отели в республике решили не открываться до наступления зимы. Такое решение связано с низким показателем загрузки.