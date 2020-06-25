В Татарстане некоторые отели решили не открываться до зимы

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина рассказала, что некоторые отели в республике решили не открываться до наступления зимы. Такое решение связано с низким показателем загрузки.

Как передает «Коммерсант», сейчас загрузка отелей составляет 15—20%, тогда как порог рентабельности — 35—40%. Поэтому отели не спешат открываться после карантина.



По мнению вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, низкая загрузка отелей в России связана с высокими требованиями: обязательные тесты на коронавирусную инфекцию несут дополнительные расходы.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что в Татарстане работают только 5% санаториев. По ее словам, большая часть санаториев по-прежнему не может открыться из-за жестких требований Роспотребнадзора.

