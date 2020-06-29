«Татнефть», «Газпром» и «Лукойл» создали совместное предприятие для добычи «трудной» нефти

«Татнефть», «Газпром нефть» и «Лукойл» закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти на Савицком и Журавлевском лицензионных участках в Оренбургской области.

Как сообщает пресс-служба «Татнефти», доли в СП распределились в пропорции 1/3. Опытно-промышленную разработку участков планируется начать в 2024 году.

«Партнеры объединят операционные и технологические компетенции для наиболее эффективного освоения традиционных залежей нефти, а также разработки рентабельных технологий для промышленного освоения трудноизвлекаемых углеводородов на двух участках в Оренбуржье», — отмечается в сообщении татарстанской компании.

Прибыль «Татнефти» за I квартал 2020 года по МСФО снизилась на 57% и составила 24,781 млрд рублей. Группа компаний «Татнефть» с начала года добыла 11,3 млн тонн нефти, что на 8,2% меньше, чем год назад.