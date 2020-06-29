Россияне получат бесплатные визы в Шри-Ланку одними из первых

Жители России одними из первых получат бесплатные визы в Шри-Ланку, как только ситуация с коронавирусом нормализуется.

Посол страны в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса подчеркнул, что российские туристы очень важны для Шри-Ланки. И если страна начнет выдавать бесплатные визы, то у РФ в первую очередь будет такое преимущество, пишет «РИА Новости».

Шри-Ланка с 1 августа 2019 года начала выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе и россиянам. Такие меры приняли на фоне серьезного снижения туристического потока в страну в связи с серией терактов 21 апреля. В феврале власти страны продлили до 30 апреля выдачу бесплатных виз гражданам 48 стран, включая Россию.

Ранее в АТОР сообщили, что Мальдивы откроются для туристов 15 июля, при этом возврат к полноценной туристической жизни будет постепенным. По прилете отдыхающие получат бесплатную визу на 30 дней.