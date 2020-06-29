Матч «Уфа» — «Рубин» рассудит Турбин, на игру между «ЦСКА» и «Спартаком» назначен Еськов

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем официальном сайте все судейские назначения на 25-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).



«Татаро-башкирское» дерби между «Уфой» и «Рубином» рассудит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным. В ноябре 2019 года судья из подмосковного Дмитрова обслуживал игру казанцев против «Динамо» (0:1), где на 44-й минуте встречи показал красную карточку Александру Зуеву. Сразу после матча бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов усомнился в его судейской квалификации.

На центральный матч 25-го тура — московское дерби ЦСКА и «Спартака» — назначен судья Алексей Еськов из Ставропольского края. Видеоповторами ему будет помогать Сергей Карасев.

Тур начнется уже завтра, во вторник, матчем в Москве между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», которые накануне сменили главного тренера.

Отметим, что на матчах в Оренбурге и Сочи судьи будут обходиться без системы видеоповторов VAR.

30 июня (вторник)

«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Сергей Лапочкин, AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Сергей Мартынов.

ЦСКА — «Спартак»: судья — Алексей Еськов; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Арам Петросян; резервный судья — Артем Любимов; VAR — Сергей Карасев, AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Николай Иванов.

1 июля (среда)

«Оренбург» — «Урал»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Николай Богач, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Владимир Сельдяков; инспектор — Сергей Зуев.

«Уфа» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Павел Кукуян, AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Александр Гвардис.

«Тамбов» — «Зенит»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Николай Волошин, AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Игорь Синер.

«Арсенал» — «Ахмат»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Кирилл Левников, AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Владислав Безбородов, AVAR — Николай Еремин; инспектор — Юрий Баскаков.

«Сочи» — «Динамо»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Роман Усачев, Владислав Назаров; резервный судья — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Лапочкин.