Божович уволен из «Крыльев Советов», Талалаев возглавил команду

Самарские «Крылья Советов» на своем официальном сайте объявили о разрыве контракта с черногорским специалистом Миодрагом Божовичем.



— Днем состоялся Совет Директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича и тренеров Войо Чалова, Саши Петровича и Милорада Байовича в самарском клубе.

Было принято решение о назначении главным тренером самарской команды Андрея Талалаева. Контракт с российским специалистом заключен сроком на 2 года. К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.



Напомним, что Миодраг Божович возглавил «Крылья Советов» в октябре 2018 года, сменив на посту главного тренера Андрея Тихонова. В прошлом сезоне самарской команде удалось сохранить место в РПЛ — в стыковых матчах был обыгран «Нижний Новгород». В нынешнем сезоне волжская команда после 24 туров занимает последнее место в турнирной таблице с 22 очками. После возобновления чемпионата «Крылья» уступили на своем поле «Ахмату» (2:4) и в гостях проиграли питерскому «Зениту» (1:2).

47-летний Андрей Талалаев тренировал юношескую сборную России, нижегородскую «Волгу», армянский «Пюник», «Тамбов» и «Химки». Подмосковная команда под его руководством набрала 50 очков в 25 турах минувшего сезона ФНЛ.



По информации телеграм-канала «Футбольный Бигги» неустойка за разрыв контракта Божовичу составит 12 миллионов рублей. Контракт с Талалаевым заключен на два года, однако в нем есть пункт, что эта опция активируется, если «Крылья Советов» сохранят место в РПЛ.