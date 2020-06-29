В России началась сокращенная рабочая неделя

В России рабочая неделя с 29 июня по 3 июля будет сокращенной из-за общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля.

День голосования объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.

В Роструде уточнили, что за работу 1 июля можно попросить день отдыха, в этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, отпуск на этот день не продлевается.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию сначала было назначено на 22 апреля, его отложили из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Проголосовать можно в течение недели — с 25 июня по 1 июля.