Хуснуллин восхитился сельскохозяйственными полями в Татарстане

Фото: @maratkhusnullin_

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался в своей любви к сельскому хозяйству. Он рассказал, что во время визита в Татарстан захотел проехаться по сельским угодьям.

«Кроме стройки я еще люблю сельское хозяйство. Побывав в Татарстане, не удержался и проехал по полям. В этом году должен быть хороший урожай! Вот, например, целые поля рапса!», — подписал он фото в личном «Инстаграм».

В каком именно районе Татарстана сделаны фотография, не сообщается.

Напомним, что на этой неделе Марат Хуснуллин впервые посетил Татарстан в статусе вице-премьера. Он облетел трасировку трассы Москва — Казань на вертолете, а после отъезда привел Казань в пример остальным регионам

