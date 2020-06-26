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Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам

07:52, 26.06.2020
Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам
Фото: @maratkhusnullin_

Вице-премьер Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам. Поводом послужило быстрое строительство инфекционной больницы.

Накануне вице-премьер вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осмотрели строительство инфекционной больницы. Хуснуллин остался доволен ходом работ.

«Плановый срок строительства такого объекта 18 месяцев! В Казани весь процесс проектирования и строительства занимает всего 100 дней — и это больница в капитальном исполнении со всеми сетями и благоустройством! Великолепный пример, на который нужно равняться всем регионам!» — поделился Хуснуллин впечатлениями у себя в «Инстаграме».

Напомним, что вчера Марат Хуснуллин впервые посетил Татарстан в статусе вице-премьера.

ОбществоМедицина Татарстан
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