Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам
Вице-премьер Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам. Поводом послужило быстрое строительство инфекционной больницы.
Накануне вице-премьер вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осмотрели строительство инфекционной больницы. Хуснуллин остался доволен ходом работ.
«Плановый срок строительства такого объекта 18 месяцев! В Казани весь процесс проектирования и строительства занимает всего 100 дней — и это больница в капитальном исполнении со всеми сетями и благоустройством! Великолепный пример, на который нужно равняться всем регионам!» — поделился Хуснуллин впечатлениями у себя в «Инстаграме».
Напомним, что вчера Марат Хуснуллин впервые посетил Татарстан в статусе вице-премьера.
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