Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам

Фото: @maratkhusnullin_

Вице-премьер Марат Хуснуллин привел Казань в пример остальным регионам. Поводом послужило быстрое строительство инфекционной больницы.

Накануне вице-премьер вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым осмотрели строительство инфекционной больницы. Хуснуллин остался доволен ходом работ.

«Плановый срок строительства такого объекта 18 месяцев! В Казани весь процесс проектирования и строительства занимает всего 100 дней — и это больница в капитальном исполнении со всеми сетями и благоустройством! Великолепный пример, на который нужно равняться всем регионам!» — поделился Хуснуллин впечатлениями у себя в «Инстаграме».



Напомним, что вчера Марат Хуснуллин впервые посетил Татарстан в статусе вице-премьера.

