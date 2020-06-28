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За три дня голосования по поправкам в Конституцию явка составила 28,46%

12:42, 28.06.2020
За три дня голосования по поправкам в Конституцию явка составила 28,46%
Фото: Реальное время

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 28,46%. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова

По оперативным данным ЦИК, за 3 дня на территории России проголосовали уже более 30 917 512 человек. В список входят и те, кто отдал свой голос дистанционно.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня и идет уже четвертый день. Основной день назначен на 1 июля.

Ранее Памфилова оценила голосование в автобусах, которое устроили в Татарстане.

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