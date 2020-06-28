В Татарстане автомобиль врезался в столб и загорелся: есть жертвы

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане один человек погиб и еще один пострадал в аварии с возгоранием автомобиля. Об этом рассказали в МЧС по Татарстану.

ДТП произошло сегодня в районе восьми утра в Лаишевском районе. У СНТ «Аэропорт» на повороте СНТ «Весна» водитель автомобиля Nissan Navara не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

От удара легковушка загорелась. Автомобиль полностью сгорел. 45-летний водитель погиб на месте, его 63-летнему пассажиру оказана медицинская помощь.



Ранее в Набережных Челнах на АЗС загорелся бензовоз. Огонь практически полностью уничтожил кабину грузовика.

