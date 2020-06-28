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Опубликован фоторепортаж с места тушения загоревшегося бензовоза в Набережных Челнах

12:06, 28.06.2020
Опубликован фоторепортаж с места тушения загоревшегося бензовоза в Набережных Челнах
Фото: МЧС по РТ

Главное управление МЧС по республике Татарстан опубликовало фоторепортаж с места тушения бензовоза на автозаправочной станции в Набережных Челнах.

На кадрах видно, что огонь практически полностью уничтожил кабину грузовика. Тем не менее с огнем справились меньше, чем за полчаса.

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что бензовоз загорелся сегодня в 10:36. Пожар произошел на АЗС по Казанскому проспекту, 235, там загорелась кабина бензовоза.

К прибытию пожарных горели кабина и колеса КАМАЗа, было разлито дизельное топливо.

Пожарные справились с огнем в 10:59.

Общество Татарстан
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