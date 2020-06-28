В Набережных Челнах на АЗС загорелся бензовоз

Фото: МЧС по РТ

В Набережных Челнах загорелся бензовоз на заправке. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

Сообщение о пожаре поступило в 10:36. Очевидцы рассказали, что в на АЗС по Казанскому проспекту, 235 загорелась кабина бензовоза.

К моменту прибытия подразделений горели кабина и колеса КАМАЗа, а также разлившееся дизельное топливо. Пожарные оперативно справились с огнем, не дав ему распространиться дальше. Огонь был потушен в 10:59.

Площадь пожара оставила около 50 кв. метров. Никто не пострадал.



Ранее на АЗС в Набережных Челнах уже горели два бензовоза. Пострадал один человек