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В Челнах возле АЗС горели два бензовоза, пострадал один человек

13:58, 07.05.2019
В Челнах возле АЗС горели два бензовоза, пострадал один человек
Фото: мчс

Сегодня в Набережных Челнах, возле АЗС под адресу: ул. Промышленная, 135, загорелись два бензовоза.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС в 01.36. По прибытии первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение одной автоцистерны и шасси левой стороны второй автоцистерны на общей площади 14 кв. м. Локализация пожара произошла в 01.57, ликвидация открытого горения — в 02.06, сообщили в МЧС.

В результате пострадал один человек, с ожогами первой-второй степени он госпитализирован в БСМП Набережных Челнов. Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
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