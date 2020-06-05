В Татарстане на оздоровление Волги, рекультивацию свалок и сохранение лесов направят 3,6 млрд рублей

В Татарстане на национальный проект «Экология» в 2020 году направят 3,6 млрд рублей. Эти средства потратят на оздоровление Волги, рекультивацию свалок и сохранение лесов, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Чтобы сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в Татарстане ведутся работы на 12 очистных сооружения. В том числе в Тетюшах, Нижних Вязовых, Алексеевском и селе Красный Бор. Продолжаются работы в Елабуге, Васильево, Набережных Челнах, Мензелинском и Пестречинском районе.

Кроме того, в селе Прости Нижнекамского района начали рекультивировать несанкционированную свалку. Большую часть работ на площади свыше 36 тыс. кв. м завершат в этом году. В 2021 году на месте бывшей свалки планируется провести озеленение. Также планируется восстановить нарушенные нефтесодержащими загрязнениями земли в селе Шемордан Сабинского района. По проекту «Чистая страна» на это выделят 76,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Осиново начали строить завод по термическому обезвреживанию отходов.

